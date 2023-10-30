В Думе объяснили беспорядки в Дагестане происками Запада

. Такое заявление сделал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев. Его цитирует Telegram-канал комиссии.

Парламентарий отметил, что в Госдуме внимательно изучат сведения о действиях Запада и выработают новые меры реагирования. «Агенты СБУ и их хозяева из Вашингтона и Брюсселя ищут любой повод, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране…», — подчеркнул он.

Любые проявления ксенофобии и радикальной нетерпимости непростительны и будут неизбежно наказываться согласно букве закона, заключил Пискарев. Ранее о курировании провокаций в Дагестане из-за рубежа сообщал глава республики Сергей Меликов. По его данным, для этого применяются «запрещенные приемы», связанные с межконфессиональными проблемами и разжиганием межнациональных конфликтов. headtopics.com

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