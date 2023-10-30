В Думе призвали полностью запретить VPN после событий в Махачкале

По его мнению, основной площадкой распространения ложной информации является не только Telegram, но и Instagram, который работает на территории страны посредством VPN.

"Вчера и сегодня фиксирую массовый наплыв ботов в соцсетях. Активизацию проукраинских ботов связываю с вчерашней попыткой дестабилизировать внутриполитическую обстановку Дагестана...», - отметил он. Как отметил парламентарий, таким образом ЦИПСО стремится повлиять на мнение всех, кто вчера предпринимал попытки успокоить молодежь. Хамзаев констатировал, что за ночь в его социальных сетях"как под копирку" появились большое число сообщений, направленные на разжигание межнациональной розни.

Кадры хаоса в аэропорту Махачкалы: протесты, палестинские флаги, задержания Смотрите фотогалерею по теме

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В Кремле оценили влияние событий в Махачкале на День народного единстваПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что произошедшее в аэропорту Махачкалы не повлияет на планы празднования Дня народного единства в России Прочитайте больше ⮕

Появилось видео ОМОНа в аэропорту МахачкалыВ сети опубликовано видео, на котором запечатлена ситуация в Махачкале Прочитайте больше ⮕

ЮНИСЕФ назвал катастрофическим число убитых детей в секторе ГазаВ фонде призвали к защите больниц в анклаве и созданию безопасных гуманитарных коридоров Прочитайте больше ⮕

Пятеро пострадавших остаются в больницах после беспорядков в МахачкалеДвое из них находятся в тяжелом состоянии. Прочитайте больше ⮕