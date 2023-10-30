В Думе напомнили о живущих веками в Дагестане иудеях

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов сообщил изданию «Российской газете», что евреи уже несколько веков жили и живут в Дагестане.

По словам политика, культура дагестанского народа всегда отличалась гостеприимностью и уважением к другим национальностям. Евреи, как и другие представители народа, делят все жизненные моменты с жителями республики.

Он обратился к молодежи Дагестана с просьбой не вестись на провокационные происки Запада. Сейчас он, по мнению депутата, пытается дестабилизировать мир в России. Джамаладин Гасанов отметил, что полиция найдет тех, кто организовал массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы. Они должны понести наказание. headtopics.com

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