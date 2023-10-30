В Донецке сообщили о массовых спекуляциях на гибели семьи в Волновахе

Украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) начал массово распространять новость о гибели семьи в Волновахе, обвиняя в этом российских военнослужащих. Об этом заявил РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он призвал дождаться официального заключения следствия и «не интерпретировать эту новость самостоятельно». «Сейчас ведутся следственные действия, нужно подождать до того момента, когда они будут проведены и будет дана официальная оценка этому трагическому событию», — сказал Гагин. Накануне в Волновахе, ДНР, нашли застреленными семью из девяти человек. Среди них были двое детей.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Уголовное дело о беспорядках в Махачкале передали в ГСУ СК РоссииВ пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане передано в главное следственное управление Прочитайте больше ⮕

Центральный аппарат СК России займется делом о беспорядках в МахачкалеВ пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации сообщили, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы передано в Главное следственное управление СК России. Прочитайте больше ⮕

Бастрыкин поручил найти организаторов беспорядков в МахачкалеПредседатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане, сообщило в понедельник ведомство в своем телеграм-канале Прочитайте больше ⮕

СК: в частном доме в Волновахе нашли тела девяти человекВ Волновахе в одном из частных домов следователи обнаружили тела девяти человек, включая двоих детей Прочитайте больше ⮕

Стало известно о продаже квартиры Зеленского в КрымуВ пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений Крыма сообщили, что квартиру семьи главы Украины Владимира Зеленского на южном берегу полуострова продали на аукционе за 44,3 млн рублей, передает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

По делу об убийстве девяти человек в ДНР ищут двоих мужчинОрганы правопорядка Донецкой Народной Республики (ДНР) разыскивают двух вооруженных подозреваемых в расправе над семьей из девяти человек в Волновахе на юге республики Прочитайте больше ⮕