В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших в ходе беспорядков в Махачкале

По информации источника, двое находятся в тяжелом состоянии, им диагностировали черепно-мозговую травму. Также среди раненых есть сотрудники полиции.

В Минздраве отметили, что еще 18-ти пострадавшим оказали амбулаторную помощь. Сейчас у пациентов состояние стабильное, врачи отпустили их домой. Общее число пострадавших выросло до 23-х человек. Также пострадали девять полицейских, двое из которых находятся в больнице.

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