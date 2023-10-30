В Дагестане опровергли фейк о переселении в республику израильтян

Ведомство предупредило, что фейк из Telegram-канала "Русский дом в Израиле", фото из которого тиражируется в Сети, является недостоверной информацией.с участием представителей министерства и администрации не планировалось и не планируется.

Минобрнауки Дагестана порекомендовало всем гражданам не забывать об ответственности за распространение заведомо ложной информации и пользоваться только

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Горячие головы: кто ответит за беспорядки в аэропорту МахачкалыЧто известно о массовой акции в Дагестане Прочитайте больше ⮕

Бастрыкин поручил найти организаторов беспорядков в МахачкалеПредседатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане, сообщило в понедельник ведомство в своем телеграм-канале Прочитайте больше ⮕

Уголовное дело о беспорядках в Дагестане передали в ГСУ СК РоссииВ пресс-службе Следственного комитета заявил, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане передано в главное следственное управление СК России. Прочитайте больше ⮕

Уголовное дело о беспорядках в Махачкале передали в ГСУ СК РоссииВ пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что расследование уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане передано в главное следственное управление Прочитайте больше ⮕

В Госдуме заявили о вмешательстве Запада в беспорядки в ДагестанеБеспорядки в Дагестане — это очередная попытка Запада расшатать ситуацию в России изнутри и дискредитировать органы власти, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его словам, Госдума изучит информацию о вмешательстве. Прочитайте больше ⮕

В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших в ходе беспорядков в МахачкалеПять человек лечатся в больницах Дагестана после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы Прочитайте больше ⮕