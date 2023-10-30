В Дагестане опровергли данные о заявках на митинги в поддержку палестинцев

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Заявки на проведение в республике митинга в поддержку жителей Палестины не поступали, заявили в Министерстве юстиции Дагестана.

Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения, которые появились на фоне массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, о том, что Минюст якобы отказал муфтияту республики в проведении подобной акции. Оцените материал Оставить комментарий (0) Махачкалапалестино-израильский конфликтмитинг в поддержку палестинцевДагестан

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