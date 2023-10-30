В Дагестане рассказали, кто прилетел рейсом Тель-Авив-Махачкала: женщины и больные дети

В самолете, который 29 октября прилетел из Тель-Авива в Махачкалу, в основном находились женщины и дети, среди которых был ребенок на аппарате ИВЛ. Об этом генеральный директор АО"Аэропорт Махачкала" Саид Рамазанов сообщил в телеграм-канале республиканской государственной вещательной компании"Дагестан".

По его словам, на борту лайнера находились женщины и дети. Из 50 человек было всего лишь 5-10 мужчин. Также в самолете присутствовал ребенок-колясочник на аппарате искусственной вентиляции легких. Он отметил, что благодаря переговорам между депутатом Госдумы Хизри Абакаровым и участниками беспорядков удалось избежать огромного числа жертв.

Напомним, что 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки. Жители выбежали на взлетно-посадочную полосу, когда прилетел самолет из Израиля. В ходе беспорядков пострадали 20 человек, полицейские задержали 60 участников. headtopics.com

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