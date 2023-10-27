В ДТП с автобусом в центре Москвы пострадали два человека

Как стало известно «МК», авария произошла в 20.10 на улице Таганская.

Автобус после столкновения с легковым автомобилем врезался в столб. По предварительной информации, оба пострадавших — пассажиры автобуса.

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