В Госдуме выступили за учреждение в России Дня участника СВО

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. В России следует учредить новый профессиональный праздник – День участника специальной военной операции на Украине. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, передает RT.

Парламентарий отметил, что в стране проводится большая работа по защите прав участников СВО. Военнослужащие и их семьи получают поддержку от государства. Милонов напомнил, что в России ежегодно отмечаются День воина-интернационалиста и профессиональные праздники родов войск.

По его мнению, учреждение Дня участника СВО будет способствовать патриотическому воспитанию внутри страны. Кроме того, это дань памяти тем, кто погиб в ходе спецоперации. Ранее Социальный фонд России создал реестр ветеранов спецоперации, с помощью которого фонд «Защитники Отечества» сможет оказывать бойцам услуги и помощь, а также контролировать качество их оказания. headtopics.com

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В России предложили учредить новый праздник – День участника СВОВ России предложили утвердить новый праздник – День участника специальной военной операции на Украине. С такой инициативой вышел депутат Госдумы Виталий Милонов. Он направил соответствующее предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой... Прочитайте больше ⮕