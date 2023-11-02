В Госдуму внесли поправки о приоритетном приёме в колледжи бойцов СВО и их детей

Участники специальной военной операции и их дети получат преимущества при зачислении в колледжи и техникумы. Соответствующие поправки внесла в Госдуму профильная рабочая группа под руководством секретаря Генсовета"Единой России" Андрея Турчака.

Инициатива предполагает, что абитуриентов из указанной категории будут зачислять в заведения среднего профессионального образования в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения.: их могут освободить от уплаты НДФЛ. Также в законопроекте говорится, что эта категория граждан будет освобождена от уплаты пошлины за выдачу российского паспорта или водительского удостоверения.

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