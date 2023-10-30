В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

«Государственная дума... принять обращение... к Организации Объединённых Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта», — цитирует проект постановления

В документе подчёркивается, что несовершеннолетние в настоящий момент составляют 40% от общего числа погибших в результате происходящего.

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В Госдуму внесён проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем ВостокеГосдума рассмотрит проект обращения к ООН, международным организациям и зарубежным парламентам из-за огромного числа погибших детей в ходе палестино-израильского противостояния. Текст подготовлен Комитетом ГД РФ по международным делам, по делам семьи, женщин и детей, а также вице-спикером Анной Кузнецовой. Документ появился на сайте палаты. Прочитайте больше ⮕

В Думу внесен проект обращения к ООН из-за гибели детей на Ближнем ВостокеНа рассмотрение палаты был внесен проект обращения к Организации Объединенных Наций (ООН), межпарламентским организациями и парламентам стран мира в связи с массовой гибель детей и гуманитарной катастрофой в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Прочитайте больше ⮕

В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей в секторе ГазаДепутаты призвали к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. Прочитайте больше ⮕

В ГД внесли проект обращения к ООН из-за ситуации с детьми на Ближнем ВостокеКомитеты Государственной думы России по международным делам, по делам семьи, женщин и детей, и вице-спикер Анна Кузнецова внесли на рассмотрение проект обращения к Организации объединенных наций (ООН), межпарламентским организациям и парламентам стран мира. Документ размещен... Прочитайте больше ⮕

В ГД внесли проект обращения к ООН из-за гибели детей в зоне конфликта на Ближнем ВостокеСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

В МО Чехии призвали к выходу из ООН из-за резолюции ГА по ИзраилюГлава минобороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой Генассамблеей ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке Прочитайте больше ⮕