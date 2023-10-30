В Госдуме призвали отключить VPN после событий в Махачкале

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев призвал отключить в России возможность использования VPN и полностью ограничить работу Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Таким мнением он поделился с РИА Новости в связи с прошедшими в Махачкале беспорядками. По словам Хамзаева, он заметил массовый наплыв ботов в соцсетях.

«Посмотрите, что смотрят люди в Instagram. Пора отключить все VPN и поставить реальный запрет на пользование этой соцсетью», — подчеркнул Хамзаев. Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы ворвались сотни агрессивно настроенных людей. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Протестующие заблокировали вход на объект, после чего устроили обыск в помещениях.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

В Думе призвали полностью запретить VPN после событий в МахачкалеСледует ограничить использование VPN и полностью оценить работу Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в стране после вчерашней попыткой дестабилизировать ситуацию в Дагестане Прочитайте больше ⮕

В РСТ оценили ситуацию на кавказских курортах после событий в МахачкалеОбстановка на российских курортах Кавказа в настоящий момент спокойная, не улетевшие из-за событий в аэропорту Махачкалы путешественники были распределены по гостиницам или направлены по домам через другие авиаузлы. Об этом сообщается на официальном сайте... Прочитайте больше ⮕

В Кремле не комментировали предполагаемые меры в отношении участникам событий в МахачкалеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать меры, которые, вероятно, могут начать принимать против участников событий в Махачкале. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга с журналистами. Прочитайте больше ⮕

В Кремле оценили влияние событий в Махачкале на День народного единстваПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что произошедшее в аэропорту Махачкалы не повлияет на планы празднования Дня народного единства в России Прочитайте больше ⮕

Появилось видео ОМОНа в аэропорту МахачкалыВ сети опубликовано видео, на котором запечатлена ситуация в Махачкале Прочитайте больше ⮕

СК возбудил уголовное дело из-за событий в МахачкалеУправление Следственного комитета (СК) России в республике Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках из-за событий в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА «Дагестан» в Telegram -канале. Прочитайте больше ⮕