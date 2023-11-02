В Госдуму внесли поправку о льготах участникам СВО при зачислении в колледжи

В Госдуму внесена поправка о льготах участникам СВО и их детям при зачислении в колледжи и техникумы - Турчак.

В Госдуму внесена поправка о льготах участникам СВО и их детям при зачислении в колледжи и техникумы - Турчак.

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