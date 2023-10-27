В Госдуму внесли проект о геномной регистрации родственников пропавших без вести

«Близкими родственниками лица, пропавшего без вести, являются лица, находящиеся в биологическом родстве: родители, дети, полнородные братья и сестры...

Расширить перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, за счет близких родственников лица, пропавшего без вести», — говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что геномная информация, которая будет получена в результате проведения геномной регистрации родственников пропавшего будет, будет уничтожена в случае, если пропавший будет найден, или будет опознано тело.

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