В Германии разоряется пивная, которая ввела санкции лично против российского президента Владимира Путина. В баре с названием"У ворот" он бывал еще когда работал в КГБ. Теперь же владелец заведения отказался от любого упоминания российского лидера… и стал терпеть убытки.

Раньше в зале на видном месте был так называемый "уголок Путина". Здесь выставляли фотографии президента РФ, символику нашей страны. Здесь же можно было купить сувениры или выпить из специальной "кружки Путина" любимое пиво нашего президента.После начала СВО хозяин бара демонстративно заявил, что российский лидер здесь теперь – персона нон грата. Бизнесмен заменил всю российскую символику на украинскую и даже ввел сбор средств на поддержку Незалежной.

Только вот не совсем владелец бара "У ворот" принимает антироссийскую позицию. Лицемерит. В меню – по-прежнему "Тамбовская водка", например. Еще одно доказательство, что отменить Россию невозможно, сколько украинских флагов в заведении ни ставь. headtopics.com

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