В Германии задержан депутат парламента Баварии от АдГ Халемба

Политика задержали в районе Штутгарта около 08:00 по местному времени (10:00 мск), его адвокат подал жалобу на действия правоохранителей, подтвердила СМИ пресс-секретарь окружного суда Вюрцбурга.
22-летний Халемба должен предстать перед следственным судьей окружного суда Вюрцбурга в понедельник или во вторник. В ходе заседания ему изберут меру пресечения. О выдаче ордера на арест политика стало известно 27 октября, полиция начала его розыск. Халембу избрали в парламент Баварии в ходе земельных выборов 8 октября.
В поисках «Альтернативы»: почему партия АдГ в Германии демонстрирует резкий рост И что это значит для правящей коалиции и канцлера ФРГ Олафа Шольца Ранее, вечером 4 октября, в Ингольштадте произошел инцидент с лидером АдГ Тино Хруппалой. На Театральной площади проходил предвыборный митинг сторонников партии, и политик готовился обратиться к пришедшим с речью, когда почувствовал себя плохо. На место вызвали полицейских и медиков. headtopics.com
5 октября прокуратура Ингольштадта в ответ на запрос «Известий» сообщила о начале расследования происшествия. Дело ведется в отношении неизвестных лиц по подозрению в нанесении телесных повреждений. В тот же день Хрупаллу выписали из больницы. Ему диагностировали ранение от укола, политик страдал от сильной боли и тошноты. Его состояние требовало наблюдения врачей в палате интенсивной терапии.
6 октября пресс-служба АдГ сообщила «Известиям», что обследование выявило у Хрупаллы заражение неизвестным веществом после того, как его укололи иглой во время нападения на митинге. В марте АдГ впервые с 2018 года обогнала партию «Зеленые». Тогда 16% избирателей заявили, что при выборах в бундестаг отдали бы свой голос АдГ, как в 2018 году, когда партия была популярной. За партию «Зеленые» проголосовали бы 15%, уточняет «Газета.Ru». headtopics.com