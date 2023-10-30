В Германии задержан депутат парламента Баварии от АдГ Халемба

Политика задержали в районе Штутгарта около 08:00 по местному времени (10:00 мск), его адвокат подал жалобу на действия правоохранителей, подтвердила СМИ пресс-секретарь окружного суда Вюрцбурга.

22-летний Халемба должен предстать перед следственным судьей окружного суда Вюрцбурга в понедельник или во вторник. В ходе заседания ему изберут меру пресечения. О выдаче ордера на арест политика стало известно 27 октября, полиция начала его розыск. Халембу избрали в парламент Баварии в ходе земельных выборов 8 октября.

В поисках «Альтернативы»: почему партия АдГ в Германии демонстрирует резкий рост И что это значит для правящей коалиции и канцлера ФРГ Олафа Шольца Ранее, вечером 4 октября, в Ингольштадте произошел инцидент с лидером АдГ Тино Хруппалой. На Театральной площади проходил предвыборный митинг сторонников партии, и политик готовился обратиться к пришедшим с речью, когда почувствовал себя плохо. На место вызвали полицейских и медиков. headtopics.com

5 октября прокуратура Ингольштадта в ответ на запрос «Известий» сообщила о начале расследования происшествия. Дело ведется в отношении неизвестных лиц по подозрению в нанесении телесных повреждений. В тот же день Хрупаллу выписали из больницы. Ему диагностировали ранение от укола, политик страдал от сильной боли и тошноты. Его состояние требовало наблюдения врачей в палате интенсивной терапии.

6 октября пресс-служба АдГ сообщила «Известиям», что обследование выявило у Хрупаллы заражение неизвестным веществом после того, как его укололи иглой во время нападения на митинге. В марте АдГ впервые с 2018 года обогнала партию «Зеленые». Тогда 16% избирателей заявили, что при выборах в бундестаг отдали бы свой голос АдГ, как в 2018 году, когда партия была популярной. За партию «Зеленые» проголосовали бы 15%, уточняет «Газета.Ru». headtopics.com

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В Баварии новый член парламента от АдГ объявлен в розыскДаниэль Халемба может стать самым молодым членом ландтага Баварии, но его парламентский иммунитет начнет действовать лишь на следующей неделе. Прочитайте больше ⮕

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У Кейна 20 очков по системе «гол+пас» в 13 матчах за «Баварию»Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился голом в матче 9-го тура чемпионата Германии с «Дармштадтом». Прочитайте больше ⮕

Тухель — о победе со счётом 8:0: было трудно адаптироваться к игре 10 на 9, но мы смоглиГлавный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об игре 9-го тура чемпионата Германии, в котором его команда в родных стенах разгромила «Дармштадт» (8:0). Прочитайте больше ⮕

Нойер объяснил, почему отказался меняться футболками с вратарём «Дармштадта 98» после игрыВратарь «Баварии» Мануэль Нойер объяснил, почему он отказал голкиперу «Дармштадта 98» Марселю Шуэну в том, чтобы обменяться с ним футболками после минувшей игры команд в чемпионате Германии (8:0). Прочитайте больше ⮕

В Госдуме предложили праздновать в России День жутких сказок и историйДепутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов на фоне споров о правомерности празднования в России Хеллоуина в беседе с RT предложил переименовать праздник в День жутких сказок и историй. Прочитайте больше ⮕