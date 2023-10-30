В Германии нашли средневековый протез руки

сообщили подробности редкой находки - железной руки времен позднего Средневековья или начала Нового времени. Протез был найден два года назад во время работ по ремонту подземных коммуникаций недалеко от приходской церкви Святого Георгия в баварском городе Фрайзинг. Для дальнейшего изучения и консервации находку, извлеченную из захоронения, доставили в специальную мастерскую в Мюнхене.

По всей видимости, протез был обтянут кожей, а также имел прокладку из мягкой ткани в месте крепления. Помимо железа для производства протеза использовалcя один из цветных металлов, из листов которого изготовлены полусогнутые пальцы.

Как отмечается в сообщении ведомства, до сих пор в Центральной Европе сохранилось или было обнаружено в общей сложности около пятидесяти разных протезов этого исторического периода. Некоторые из них - простые и неподвижные, некоторые оснащены разного рода механизмами для изменения положения отдельных пальцев или других частей. - начала Нового времени облегчить жизнь людей, потерявших конечности. headtopics.com

История этого участника Крестьянской войны в Германии (1524-1525) легла в основу пьесы"Гёц фон Берлихинген" - первого значительного произведения Иоганна Вольфганга фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe).Первый простой протез был изготовлен для Берлихингена в период между 1504 и 1510 годами, второй и более сложный - примерно через двадцать лет. Обе эти железные руки сохранились и сейчас выставлены в родовом замке семьи Берлихингенов - Ягстхаузен (Burg Jagsthausen) в Баден-Вюртемберге.

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