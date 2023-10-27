В Газе прозвучали сильнейшие с начала эскалации взрывы

Ранее глава отдела по внешней политике радикального движения ХАМАС Муса Абу Марзук обвинил Вашингтон в руководстве боевыми действиями ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом он сказал в ходе визита в Россию.

По мнению представителя ХАМАС, это произошло после того, как в израильской армии якобы произошел коллапс в противостоянии с военным крылом палестинского движения, бригадами «Изз ад-Дин аль-Кассам».

Прочитайте больше:

mkomsomolets »

JP: с начала эскалации около 125 тысяч жителей Израиля были эвакуированыГлава Национального управления по чрезвычайным ситуациям Израиля Йорама Ларедо в беседе с газетой Jerusalem Post сообщил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта с территории страны были эвакуированы около 125 тысяч жителей Прочитайте больше ⮕

Посол Израиля сообщил о координации с США по срокам начала наземной операции в ГазеСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

Al Mayadeen: на военной базе США в Сирии прозвучали взрывыПодробности произошедшего не уточняются. Прочитайте больше ⮕

Наши гости: в ХАМАС определились со статусом иностранных заложников в ГазеКак сообщает ливанский телеканал Al-Manar, заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в беседе с журналистами уважительно высказался о статусе иностранных заложников в Газе Прочитайте больше ⮕

С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 24 журналистаСреди них 20 палестинцев, 3 израильтянина и 1 ливанец, сообщил Комитет защиты журналистов Прочитайте больше ⮕

С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 27 журналистовСогласно информации, предоставленной международным Комитетом по защите журналистов (CPJ), число погибших сотрудников СМИ во время эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 27 Прочитайте больше ⮕