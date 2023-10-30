В ГД объяснили решение в Молдавии блокировать сайты СМИ РФ усилением пропаганды

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, комментируя «Известиям» 30 октября такое решение, заявил, что это делается, чтобы «закрыть рот» адекватной прессе и усилить пропаганду западных интересов на территории Молдавии.
«На мой взгляд это целенаправленная подготовка к каким-либо провокационным действиям в отношении Приднестровья. Неоднократно президент Молдавии заявляла, что они готовы к разным вопросам и к разным подходам к решению приднестровского вопроса. Они крайне радикально поддерживают всё, что сегодня делает Украина», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».
По его словам, любые российские и пророссийские СМИ, которые доступны на территории Молдавии дают объективную информацию, и граждане страны могут не поддержать решение президента. «И это делается как раз для того, чтобы максимально закрыть рот реальной адекватной прессе и снова усилить пропаганду западных интересов на территории Молдавии. Поэтому мы за этим будем крайне жестко следить, МИД направит протест, а мы со стороны Государственной думы примем все необходимые меры, чтобы максимально осложнить властям Молдавии данный процесс», — добавил Свинцов. headtopics.com
Депутат уточнил, что существуют различные VPN-сервисы и другие технологии, позволяющие обходить блокировки, а также отметил, что российские хакеры и специалисты примут все необходимые меры, чтобы донести до всех заинтересованных в правдивых сообщениях граждан Молдавии информации по обходу блокировок.
Лишь бы не было страны: для чего Молдавия ссорится с Россией Кишинев нацелен на полный разрыв отношений Ранее, 24 октября, служба информации и безопасности Молдавии сообщила, что приняла решение заблокировать на территории республики доступ более чем к 20 интернет-ресурсам российских СМИ. headtopics.com