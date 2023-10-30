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В ГД объяснили решение в Молдавии блокировать сайты СМИ РФ усилением пропаганды

 / Источник: Известия

Глава службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцы распорядился заблокировать доступ в стране к ряду сайтов российских СМИ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

Источник

Известия

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, комментируя «Известиям» 30 октября такое решение, заявил, что это делается, чтобы «закрыть рот» адекватной прессе и усилить пропаганду западных интересов на территории Молдавии.

«На мой взгляд это целенаправленная подготовка к каким-либо провокационным действиям в отношении Приднестровья. Неоднократно президент Молдавии заявляла, что они готовы к разным вопросам и к разным подходам к решению приднестровского вопроса. Они крайне радикально поддерживают всё, что сегодня делает Украина», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По его словам, любые российские и пророссийские СМИ, которые доступны на территории Молдавии дают объективную информацию, и граждане страны могут не поддержать решение президента. «И это делается как раз для того, чтобы максимально закрыть рот реальной адекватной прессе и снова усилить пропаганду западных интересов на территории Молдавии. Поэтому мы за этим будем крайне жестко следить, МИД направит протест, а мы со стороны Государственной думы примем все необходимые меры, чтобы максимально осложнить властям Молдавии данный процесс», — добавил Свинцов. headtopics.com

Депутат уточнил, что существуют различные VPN-сервисы и другие технологии, позволяющие обходить блокировки, а также отметил, что российские хакеры и специалисты примут все необходимые меры, чтобы донести до всех заинтересованных в правдивых сообщениях граждан Молдавии информации по обходу блокировок.

Лишь бы не было страны: для чего Молдавия ссорится с Россией Кишинев нацелен на полный разрыв отношений Ранее, 24 октября, служба информации и безопасности Молдавии сообщила, что приняла решение заблокировать на территории республики доступ более чем к 20 интернет-ресурсам российских СМИ. headtopics.com

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