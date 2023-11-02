В ГД внесли поправки о льготах для бойцов СВО при зачислении в колледжи

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. В Госдуму внесли поправки, которые позволят зачислять бойцов спецоперации и их детей в колледжи и техникумы в первоочередном порядке. Об этом сообщил глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

По его словам, участников СВО и их детей будут принимать в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения. При этом Турчак отметил, что изменения в законодательство не предполагают, что такие абитуриенты будут поступать вообще без конкурса. Но при одинаковом количестве баллов преимущество будет у тех, кто участвовал в СВО, и их детей.

Дети военных и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе спецоперации или получивших серьезные травмы, смогут вне конкурса поступить в кадетские и военные училища, добавил глава рабочей группы по СВО. headtopics.com

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