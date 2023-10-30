В Волгодонске прошла ретровыставка шоссейных велосипедов

Организаторами ретровыставки выступили предприятия Росатома в Ростовской области – завод Атоммаш и Ростовская АЭС, а также администрация Волгодонска. Экспозиция стала одним из мероприятий проекта «Велодонск», направленного на развитие велокультуры в городе. За неделю ее посетили около 4000 человек.

На выставке представили 30 велосипедов 60-х годов из частной коллекции жителя Таганрога Антона Россомахи, которую он собирал пять лет. Среди экспонатов — модели из Японии, Италии, Бельгии, Франции, а также советские велосипеды, в том числе участники Олимпиады 1980 года. Всего в частном музее коллекционера 100 двухколесных агрегатов.

«В детстве я занимался велоспортом, и так как родители имели возможность приобретать комплектующие импортных брендов, то я переделал велосипед, чем очень гордился. Несколько лет назад захотелось вновь собрать велосипед, испытать эти эмоции, и я уже не смог остановиться, «заболел» этим делом. Иногда сам не понимаю, как у меня появляется новый велосипед, который я разбираю на запчасти порой из-за одной детали. headtopics.com

По словам директора завода «Атоммаш» Максима Жидкова, стартовавший летом проект «Велодонск» вызвал большой интерес среди работников завода, атомной станции и жителей города. «Мы продолжаем развивать велоспорт в Волгодонске, ведь это оздоровление, энергия, экологичность. В 2024 году у нас запланировано множество событий, связанных с развитием велодвижения: это велопробеги, эко-походы, опен-эйр, соревнования.

Ретровыставка шоссейных велосипедов завершилась фестивалем «Велодонск», где прошло экстрим-шоу от участников местного клуба велотриала, состоялось награждение победителей конкурсов детского рисунка и фотографии, выбрали самый необычный велосипед. headtopics.com

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