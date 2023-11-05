В Волоконовском районе обстреляли окраину хутора Старый

В Волоконовском районе из миномёта обстреляли окраину хутора Старый — установлено 11 прилётов. Гранатомёты и пистолеты-пулемёты: какое современное оружие используют российские военнослужащие в зоне СВО. «Ежечасно рискуют своей жизнью»: Путин заявил о важности моральной поддержки военнослужащих в зоне СВО

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ВЕСТИ: Пассажирский автобус с 25 людьми перевернулся на СахалинеПассажирский автобус попал в ДТП в Тымовском районе Сахалинской области, пострадал один человек.

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AİFONLİNE: Число жертв землетрясения в Непале увеличилось до 56 человек30 человек погибли в районе Рукум, где обрушились многоквартирные дома.

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MKOMSOMOLETS: Под Ростовом девочка выстрелила в голову брату во время игрыПредставитель ГУМВД по Ростовской области сообщил о случае в Усть-Донецком районе

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SPORTSRU: Чемпион Европы по биатлону Красимир Анев находится в медикаментозной коме после огнестрельного раненияСпортсмена нашли 1 ноября в районе дамбы «Дренов дол» недалеко от города Кюстендил.

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AİFONLİNE: МО: ВС РФ поразили арсенал ракетного вооружения ВСУ в Черниговской областиОбъект выявлен в районе города Прилуки.

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LİFENEWS_RU: SHOT: В Приморье рецидивист жестоко расправился с пенсионером и напал на его женуКровавая драма произошла в Приморском крае. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в населённом пункте Дмитриевка в Черниговском районе рецидивист жестоко расправился с пожилой парой.

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