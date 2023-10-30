В Восточном Иерусалиме неизвестный напал с ножом на полицейского. Новости. Первый канал

В Восточном Иерусалиме сегодня неизвестный напал с ножом на полицейского, тяжело ранив его. По информации местных СМИ, все случилось в трамвае, где также были пассажиры.

И появились кадры, снятые, как утверждается, в том самом районе. Он населен преимущественно палестинцами. Со слов очевидцев, там была также слышна стрельба. Телевидение Израиля назвало произошедшее"терактом" и вскоре сообщило, что нападавший нейтрализован силами безопасности.

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