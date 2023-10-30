В ВТО заявили, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке замедлит мировую экономику

Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Иевала отметила, что прогноз роста торговли на конец 2023 года уже "довольно мрачный"

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке негативно скажется на росте мировой экономики в случае дальнейшей эскалации. Об этом сообщила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Иевала в интервью телеканалу"Если выйдет за пределы тех границ, в которых он сейчас протекает, и затронет остальные страны Ближнего Востока, то мы увидим его влияние .

"Мы надеемся, что до этого не дойдет. Мы просим о деэскалации и установлении мира", - добавила глава ВТО. Оконджо-Иевала также указала, что прогноз роста мировой торговли на конец 2023 года уже "довольно мрачный" из-за "падения совокупного спроса по всем направлениям". "Подъем Китая после пандемии коронавируса оказался не таким сильным, как мы ожидали. В КНР наблюдается кризис в сфере недвижимости. Темпы роста в Евросоюзе тоже ниже, чем мы думали. headtopics.com

В октябре ВТО снизила прогноз глобального роста торговли товарами на 2023 год до 0,8% по сравнению с 1,7% в апреле.

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