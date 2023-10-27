В Британии заявили, что ООН следовало однозначно осудить ХАМАС в проекте резолюции

Замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад также призвал членов организации выступать единым фронтом "в этот мрачный час", не забывая о необходимости воплощения принципа "два государства для двух народов"
ООН, 27 октября. /ТАСС/. ООН следовало однозначно осудить действия радикальной палестинской группировки ХАМАС в проекте своей резолюции по Ближнему Востоку. Об этом, выступая с трибуны на специальной сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации, заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад."Как мусульманин скажу, что терроризм является злом, и каждый теракт направлен против всего человечества.
Как следует из распространенного в четверг текста внесенного Иорданией проекта резолюции, его соавторами выступили более 40 стран, в том числе Россия. Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. headtopics.com
В своем выступлении британский дипломат также призвал членов ООН выступать единым фронтом "в этот мрачный час", не забывая о необходимости воплощения принципа "два государства для двух народов". "Позвольте заверить вас, что Соединенное Королевство будет тесно сотрудничать со всеми нашими партнерами в регионе и за его пределами, чтобы этого добиться. Потому что мир должен возобладать, а сложившейся ситуации нельзя дать распространяться, поскольку это вызвало бы еще более серьезные проблемы в сфере безопасности и еще большую нестабильность", - отметил он.
"Мы крайне обеспокоены ситуацией в секторе Газа, особенно тем, как конфликт сказывается на детях. Мы вновь призываем Израиль прекратить блокаду Газы и разрешить доставку значительного количества гуманитарной помощи. В особенности это касается топлива, которое должно позволить больницам и гуманитарным организациям продолжать работу", - сказал он. headtopics.com