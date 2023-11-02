В Британии указали на риск добить Байдена третьим параллельным конфликтом

Если в мире начнется третий конфликт параллельно с событиями на Украине и на Ближнем Востоке, появится риск добить президентство Джо Байдена. Такая вероятность возникнет, если обострится ситуация вокруг Тайваня, указывает британское издание The Times. В статье сообщается, что нападение палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль и последовавший за этим вооруженный конфликт в секторе Газа стали для США «медвежьей ловушкой».

Обстановка в мире становится все более сложной, и в связи с этим роль США как сверхдержавы чаще подвергается испытаниям. По мнению британских журналистов, американское правительство действует «на пределе своих возможностей». «Есть опасения, что мозг Байдена попросту расплавится, если на горизонте появится третий крупный международный кризис — если Китай, почувствовавший замешательство Соединенных Штатов, решит напасть на Тайвань», — сказано в статье.

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