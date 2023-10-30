В Армении нашли 'воскресшего' лжехирурга Алену Верди

Почему ее считают"воскресшей" Аленой Верди? Кем оказалась загадочная женщина? Все ответы вы узнаете в программе"Малахов" на телеканале"Россия".

В редакцию программы позвонила женщина, которая и рассказала о новом косметологе в Армении, которая очень напомнила ей печально известную Алену Верди. В студии показали две фотографии. Черты запечатленных на снимках девушек показались схожими многим экспертам. Единственное различие, которое было сразу заметно, – цвет глаз. Но и его сегодня легко изменить с помощью цветных контактных линз.Лана Иден вылетела в Ереван, чтобы встретиться с косметологом и узнать о ней побольше. Она прямо спросила у специалиста, имеет ли та отношение к Алене Верди. Но та ответила отрицательно.

"Нет, я не Алена Верди. Меня зовут Катерина Сергеевна. Моя фамилия Пархоменко. Вот у меня есть паспорт", – сказала косметолог. Она добавила, что работает в Армении вот уже три года и ее здесь многие знают. Пархоменко заметила, что слышала обЧто сейчас происходит с теми, кто пострадал от действий лжехирурга? Что произошло с Анной Федоровой, которая умерла через несколько дней после множества пластических операций в одной из клиник Санкт-Петербурга? Об этом и многом другом – в программе headtopics.com

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