В Австралии заявили, что мировое сообщество не смирится с гибелью мирного населения в Газе

Министр иностранных дел Пенни Вонг подчеркнула, что "Израиль обязан соблюдать международное право и правила ведения войны"

СИДНЕЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что международное сообщество не смирится с гибелью мирного населения из-за атак израильских военных в секторе Газа."Реальность такова, что международное сообщество не смирится с продолжающейся гибелью мирного населения .

Министр подчеркнула, что правительство и парламент Австралии убеждены в том, что "Израиль имеет право на самооборону после нападения ХАМАС 7 октября, но то, как он воспользовался этим правом, имеет большое значение". "Израиль обязан соблюдать международное право и правила ведения войны. headtopics.com

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