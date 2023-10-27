В «Титанике» нашли киноляп с одеждой Ди Каприо

В финале фильма, когда пассажирский лайнер уже тонет, главная героиня спасает прикованного наручниками Ди Каприо, который может утонуть. В этот момент герой Ди Каприо одет в подтяжке. Однако, когда героиня Кейт Уинслет собирается это сделать, подтяжки исчезают.Фильм «Титаник» получил сразу 11 премий американской киноакадемии «Оскар» в 1998 году.

Недавно зрители нашли киноляп в фильме Константина Ершова и Георгия Кропачева «Вий» (1967) по произведению Николая Гоголя. По сюжету, за бурсаком Хомой Брутом (Леонид Куравлев) приходит товарищ по учебе, чтобы позвать на беседу к главе семинарии. Видно, что подрясник у Куравлева сильно порван на плече.Ранее стало известно, что автор песни-мема «А ты меня любишь?» перезапишет хит Пахмутовой и Добронравова.

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