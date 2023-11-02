В «Краснодаре» заявили о больших трудностях

Главный тренер »Краснодара» Владимир Ивич после победы в матче шестого тура группового этапа Кубка России в Пути РПЛ против столичного «Спартака» заявил, что его команда с трудом справляется с большим количеством переездов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Аэропорт Краснодара был закрыт в конце февраля 2022 года, из-за чего клубу приходится добираться на выездные игры через дополнительные поездки на автобусах или поездах. «У нас очень много путешествий. Все то время, которое мы тратим на переезды в течение недели, а это по восемь-девять часов, можно засчитать как одну лишнюю игру. Такая же ситуация и у «Ростова». Я крайне рад, что у нас нет мышечных травм, потому что было бы очень сложно их лечить по ходу такой дистанции. Те команды, которым предстоит с нами играть, за неделю до матча начинают готовиться к поездке в Краснодар и понимают, насколько это тяжело», — заявил Ивич.

Игра «Спартак» — «Краснодар» завершилась со счетом 2:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры. После шести туров «Спартак», набрав 12 очков, с первого места вышел в плей-офф. «Краснодар» идет на втором месте (11 очков). На три меньше у «Динамо», который 2 ноября проведет свой матч против «Пари Нижний Новгород». headtopics.com

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