В «Аль-Кассам» сообщили, что обстреливают израильский город

Бригады «Аль-Кассам» сообщили, что обстреливают израильский приморский город Ашдод в ответ на нападения на мирное население Палестины, передает РИА Новости.

В это же время сирены воздушной тревоги, предупреждающие гражданское население о возможной атаке, впервые с начала дня прозвучали в приморском израильском городе Ашдод. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).«Сирены прозвучали в городе Ашдод и в районах, которые прилегают к сектору Газа», — говорится в публикации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. headtopics.com

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