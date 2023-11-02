В сектор Газа через КПП «Рафах» въехал еще 61 грузовик с гуманитарной помощью

В сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах» въехал по меньшей мере 61 грузовик с гуманитарной помощью, сообщает онлайн-газета Times of Israel.

Грузовые автомобили доставили в анклав продукты питания, воду и медикаменты. Газета отметила, что США ранее выразили надежду на то, что количество ежедневно въезжающих в сектор Газа грузовиков с гуманитарной помощью будет увеличено до 100.

В статье подчеркивается, что египетские власти впервые с начала обострения конфликта позволили въехать на свою территорию из сектора Газа иностранцам и раненым палестинцам. До этого сообщалось, что последние 22 иностранца — сотрудника международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF), которые не смогли ранее выехать из сектора Газа, покинули палестинский анклав. headtopics.com

Гуманитарная организация MSF ранее выразила свое недовольство слабыми и медленными действиями мировых лидеров по прекращению насилия в секторе Газа. Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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