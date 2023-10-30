В сборную Германии вошла 51-летняя спортсменка

Пресс-служба Ассоциации конькобежного спорта Германии в соцсетях сообщила о вызове 51-летней Клаудии Пехштайн в состав сборной команды на Кубок мира.28 октября Пехштайн завоевала 43-й титул в карьере, одержав победу в чемпионате Германии. Она пять раз завоевывала золото Олимпийских игр.
Кроме того, она по два раза завоевывала серебро и бронзу Игр. 11 лет подряд она становилась призером чемпионатов мира в классическом многоборье. Пехштайн — единственная женщина во всех видах спорта, выступавшая на восьми зимних Олимпийских играх. Немка является второй женщиной после советской лыжницы Раисы Сметаниной, сумевшей завоевать награды на пяти зимних Олимпиадах подряд
51-летняя конькобежка Пехштайн вошла в состав сборной Германии на Кубок мираПятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клаудия Пехштайн вошла в состав сборной Германии на Кубок мира-2023/24. Прочитайте больше ⮕
51-летняя Пехштайн попала в состав сборной Германии на КМ по конькобежному спортуПятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 51-летняя немка Клаудия Пехштайн попала в состав сборной Германии на Кубок мира по конькобежному спорту сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба Ассоциации конькобежного спорта Германии. Прочитайте больше ⮕
Сборная Германии включила 51-летнюю конькобежку в состав на Кубок мираСборная Германии включила в состав на ближайшие этапы Кубка мира 51-летнюю конькобежку Клаудию Пехштайн. Спортсменка заявлена на дистанцию 5000 метров. Первый этап Кубка мира пройдет с 10 по 12 ноября в японском Обихиро. Пехштайн выступила на семи Олимпиадах, первые для нее Игры прошли в 1992 году в Альбервиле. Прочитайте больше ⮕
Аннабель Морозов: «Хочу всех поблагодарить за огромное количество сообщений поддержки. Теперь надо восстановиться и вернуться сильнее»Спортсменка выступает в танцах на льду с Игорем Еременко. Прочитайте больше ⮕
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