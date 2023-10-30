В российской школе уберут камеры из туалетов, установленные «для профилактики буллинга»

В школе Приморья демонтируют камеры в туалетах, установленные для обеспечения безопасности детей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

После проверки в школе №1 города Большой Камень, где в туалетах были размещены средства видеонаблюдения, ведомство установило, что конституционные права детей на неприкосновенность частной жизни нарушены.

«Надзорное ведомство приняло меры, направленные на пересмотр способов и механизмов защиты прав учащихся и обеспечения комфортной образовательной среды, которые не будут ставить под сомнение другие права несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе прокуратуры, отметив, что часть устройств уже сняли. headtopics.com

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