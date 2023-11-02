В регионах могут пересмотреть тарифы на электроэнергию

Правительство может поручить регионам пересмотреть систему тарифов на электроэнергию для населения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, на новые тарифы придется перейти почти всем регионам, если они не решат субсидировать тарифы из собственных бюджетов. Отмечается, что правительство планирует побудить регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения, то есть ставка тарифа будет расти при росте потребления. При этом практически все регионы в РФ выходят за пределы установленного потолка субсидирования при установке тарифов в 2024 году. То есть в РФ тарифы на электроэнергию для населения искусственно сдерживаются, находясь ниже экономически обоснованного уровня.

«Регион, перешедший на дифференцированные тарифы для населения, сможет увеличивать предельный уровень перекрестного субсидирования по специальной формуле, разработанной ФАС», — говорится в публикации. До этого председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским заявлял, что тарифы ЖКХ должны быть обоснованными. headtopics.com

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