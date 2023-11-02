В израильском городе Ашдод действует воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в крупном портовом городе Ашдод.

Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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