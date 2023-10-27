В двух украинских регионах объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины слышны сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Накануне, по информации украинского телеканала «Общественное» («Суспiльне»), в Хмельницкой области Украины были слышны звуки взрывов. 24 октября в Киеве произошел взрыв. В этот день также сообщалось о взрывах на территории подконтрольного Киеву города Запорожье. headtopics.com

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