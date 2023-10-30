В армии Израиля сообщили о ликвидации ячеек ХАМАС в Газе

«В течение последних нескольких часов ЦАХАЛ продолжал расширять свои наземные операции в секторе Газа. Во время столкновений с террористами в секторе Газа несколько террористических ячеек, пытавшихся атаковать эти силы, были остановлены войсками ЦАХАЛ при поддержке вертолетов и БПЛА ВВС», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по словам представителей израильской армии, за последние несколько часов военнослужащим удалось ликвидировать четырех «видных» членов движения ХАМАС. Среди них были командующий военно-морскими силами в центральной бригаде Джамиль Баба, командир противотанкового ракетного подразделения батальона «Туффа» Мухаммад Сафади, старший сотрудник производственного отделения группировки Мухаммад Авдаллах и боец противотанкового ракетного подразделения Муваман Хиджази.

28 октября руководство Израиля сообщило о начале нового этапа военных действий в секторе Газа, подразумевающего расширение наземных операций. С того момента ЦАХАЛ уже несколько раз вступал в прямой контакт с боевиками ХАМАС. headtopics.com

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