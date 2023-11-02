В Якутске инспектор ГИБДД повис на капоте движущегося автомобиля нарушителя

В Якутске нарушитель попытался уйти от ДПС с полицейским на капоте.

Об этом сообщает Telegram-канал «Сахапресс».Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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