Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев обратился к жителям округа с просьбой не реагировать на провокации других стран, рассчитанных на дестабилизацию обстановки. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация сложная, нестабильная. Есть силы, которым не нравится наше спокойствие, и вот они опять будоражат общество, это исходит от них», — пояснил он.«Рекомендую населению стараться более объективно воспринимать информацию и заниматься своими делами. А все виновные, надеюсь, что будут наказаны», — обратил внимание спикер.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ключевую роль в событиях в аэропорту Махачкалы сыграл Киев. По словам российского дипломата, быстрая реакция со стороны Зеленского и содержание заявлений свидетельствуют о факте информационной диверсии. headtopics.com

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле.

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