В ЦАХАЛ заявили, что расширение операции не является официальным ее началом

Расширение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не является официальным началом наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил представитель Цахал подполковник Питер Лернер, передает телеканал ABC.

«Лернер опроверг, что расширенные операции являются официальным ожидаемым наземным вторжением», — сказано в сообщении телеканала, который взял интервью у военного. Вечером 27 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. По его словам, военные активизировали авиаудары в секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции.

В свою очередь, палестинское движение ХАМАС заявило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха». 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. headtopics.com

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

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