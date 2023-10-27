В ХАМАС назвали условия для освобождения иностранных заложников

Один из лидеров «Хамаса» Али Баракех заявил, что бойцы палестинского движения освободят иностранных заложников в обмен на пятидневное прекращение огня. Об этом сообщает Financial Times.Баракех подчеркнул, что захваченных в плен израильских военнослужащих ХАМАС освобождать не будет и оставит их для проведения обменов пленными.

До этого член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но интенсивные бомбардировки сектора Газа не позволяют сделать это, вывод заложников невозможен без прекращения огня Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. headtopics.com

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

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