В ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля

Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришка заявил, что движение готово противостоять израильским ВС при проведении ими наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил ночью «совершить наземное вторжение в Газу», то силы сопротивления готовы отражать нападение. До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. headtopics.com

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

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