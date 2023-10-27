В ХАМАС приветствовали принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку

«Мы приветствуем принятие резолюции ГА ООН с призывом к немедленному гуманитарному перемирию», — говорится в публикации.«Мы призываем ГА ООН принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции», — заключается в сообщении.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Организация требует от всех сторон конфликта соблюдения гуманитарно-правовых обязательств, в том числе по защите мирного населения и гражданских объектов.

Уточняется, что Организация Объединенных Наций не согласовала поправку к резолюции с осуждением ХАМАС, убрав этот пункт из окончательной редакции документа.

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