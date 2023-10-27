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В Совфеде назвали виновных в покушении на экс-депутата Рады Царева

 / Источник: GazetaRu

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева было совершено по указанию спецслужб страны. Таким образом Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась ликвидировать экс-парламентария, написал в своем Telegram-канале заместитель главы оборонного комитета Совета...

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GazetaRu

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева было совершено по указанию спецслужб страны. Таким образом Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась ликвидировать экс-парламентария, написал в своем Telegram-канале заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации России Виктор Бондарев.

Законодатель отметил, что нападение на Царева является террористическим актом. При этом он подчеркнул, что экс-депутат неоднократно получал угрозы в свой адрес.Он добавил, что в настоящее время бывший украинский парламентарий находится в реанимации. Вместе с этим сенатор выразил надежду, что Царев сумеет «выкарабкаться».

В конце законодатель указал, что Москва высоко ценит украинских политических деятелей пророссийского толка. Речь идет о тех, кто настаивает на справедливом разрешении конфликта и демилитаризации Украины. headtopics.com

Ночью 27 октября неизвестный совершил покушение на Олега Царева, дважды выстрелив в экс-депутата. Нападение произошло в Ялте на территории санатория, где проживает бывший парламентарий. Позже Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. Как уточнили в ведомстве, сотрудники правоохранительных органов проводят неотложные оперативно-разыскные мероприятия.

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