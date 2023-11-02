По мнению Венедиктова, Европе на фоне отказа от сотрудничества с Россией придется переориентировать свою промышленность на более дорогостоящее сырье из США, а за этим неизбежно последует недофинансирование социальной сферы.

Он добавил, что авантюры, в которые американцы втягивают своих европейских партнеров, могут плохо закончиться для европейских государств. До этого президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Европе необходимо взаимодействовать с Россией, поскольку страна является частью региона в географическом отношении. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед студентами Казахского гуманитарного юридического университета.

Макрон подчеркнул, что европейским государствам необходимо выработать систему для сотрудничества с Москвой.

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