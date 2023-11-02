В Совбезе РФ рассказали о попытках Запада помешать расширению БРИКС

У Запада не получится угрозами и подкупом помешать расширению БРИКС. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью РИА Новости.

«Они хотят строить новый мир лишь для избранных, в котором права и интересы всех остальных попросту не будут учитываться. Однако уже сегодня абсолютно очевидно, что все попытки западников дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества не приносят результатов», — подчеркнул дипломат.Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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