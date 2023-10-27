В Сирии произошли взрывы на базе США

По его словам, на территории военной базы США на нефтяном месторождении на востоке Дейр-эз-Зора произошла серия взрывов.До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал удары американских военных по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии самообороной.

До этого по данным источника агентства Reuters стало известно, что Соединенные Штаты не согласовывали с Израилем удары, нанесенные истребителями F-16 по двум объектам на территории Сирии. Ночью 27 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден в ответ на серию атак на позиции американских военных приказал нанести удары по двум объектам на востоке Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции Ирана и «связанными с ним группировками».

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