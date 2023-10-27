В США настаивают, что переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжатся

В Соединенных Штатах настаивают, что переговоры по освобождению заложников ХАМАС продолжатся, несмотря на активизацию ударов по сектору Газа, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на двух чиновников.

«В то время как израильские удары по сектору Газа усиливаются, представители правительства США настаивают на продолжении переговоров по освобождению заложников», - говорится в сообщении телеканала. По данным источников, до этого переговоры были более близки к продвижению, чем сейчас, но они будут продолжаться.

Чиновники заверили, что нет такого сценария, при котором переговоры прекратятся до тех пор, пока заложники не будут освобождены. До этого член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение готово освободить всех захваченных гражданских лиц, но интенсивные бомбардировки сектора Газа не позволяют сделать это, вывод заложников невозможен без прекращения огня Израилем. headtopics.com

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